Pensioni maggio 2021, pagamenti anticipati al via il 26 aprile. Ecco il calendario

Scatta il calendario anticipato anche a maggio per la pensione. A confermarlo è Poste italiane con puntuale indicazione delle date a cui fare riferimento per incassare l'assegno mensile. Nel dettaglio, spiega la società, le pensioni del mese di maggio verranno accreditate a partire da lunedì 26 aprile per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Mentre i titolari di carta Postamat, Carta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati