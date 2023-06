Gevi alle finali nazionali under 17, esordio il 12 giugno contro Roma

Si disputerà in Toscana a Piombino (Livorno), dal prossimo 12 al 18 giugno, la fase finale del Campionato Under 17 Eccellenza, Trofeo “Claudio Monti”. Saranno 16 le formazioni che prenderanno parte alla manifestazione suddivise in quattro gironi da quattro squadre. Le prime classificate di ogni girone accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le terze saranno ammesse agli spareggi. Le vincenti degli spareggi accederanno ai quarti di finale.

La Gevi Napoli Basket under 17 Eccellenza allenata da coach Davide Gabriele, che partecipa per la prima volta alla fase finale nazionale, è stata inserita nel gruppo B insieme a Basket Roma, Umana Reyer Venezia, e BCC Emilbanca Virtus Bologna.

Questo il calendario della Gevi Napoli Basket: 12 Giugno ore 18 Gevi Napoli Basket vs Basket Roma. 13 Giugno ore 18 | ore 20 in base al risultato della prima gara.

Seguiranno aggiornamenti per le gare successive. Questo il roster della Gevi Napoli Basket: Valerio Torella, Stefano Saccoccia, Yehor Druzheliubov, Riccardo Coppola, Gianluca Sabatino, Massimo Fiodo, Matteo Vecci, Federico Capasso, Vincenzo Sannino, Leonardo Lazzari, Giovanni Trani, Fabio Baldares, Luca Guglielmi, Armando Grivo.