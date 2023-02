Gevi Under 19 finisce ko con Verona: addio alle finali della Next Gen Cup

Niente Final Eight della Next Gen Cup per la Gevi Under 19. Amara sconfitta, nella terza giornata per il Napoli Basket. Gli azzurri allenati da Alfredo Lamberti, sono stati battuti dalla Tenezis Verona con il punteggio di 56-69.

Con questa sconfitta la squadra napoletana vede sfumare definitivamente la possibilità di partecipare alla finali della IBSA Next Gen Cup in programma al Palabarbuto di Napoli dal 10 al 12 Aprile 2023. Dopo un ottimo primo quarto di gioco, concluso con ben 15 punti di vantaggio, la squadra di Coach Lamberti ha subito nel secondo quarto, la rimonta della Tenezis Verona andando all'intervallo lungo in svantaggio di una sola lunghezza.

Il break subito nel terzo quarto dalla Gevi Napoli Basket, dove la squadra ha realizzato solo 6 punti, è risultato decisivo, non riuscendo così nel finale a rimontare il risultato. Gli azzurri della Gevi Napoli giocheranno domani, domenica 26 febbraio alle ore 10 l'ultima ininfluente gara contro la Givova Scafati.