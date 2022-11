Manovra al rush finale, e resta qualche incognita sul reddito di cittadinanza. Negli ultimi giorni si è ribadita la via delle stretta, con un risparmio di 1,5-1,8 miliardi (da destinare al capitolo pensioni) togliendolo entro sei mesi agli "occupabili" e limitandolo a chi risiede in Italia.

Manovra diretta, dalla riduzione delle tasse alla revisione del reddito di cittadinanza: governo studia la legge di bilancio 2023

Reddito di cittadinanza, chi va incontro allo stop al sussidio

Un'idea «abbastanza condivisa da tutti, come verrà applicata stiamo discutendo anche in queste ore», ha spiegato il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon a SkyTg24. «Per la parte riservata agli abili al lavoro non sarà a vita, ma terminerà con una fase di formazione e possibilità di inserimento sul lavoro. Questa formula del reddito anche per gli abili al lavoro stava creando una cultura un pò diversa. La povertà c'è, quindi per tutto quel settore - ha aggiunto - dovrà essere mantenuto e casomai faremo una lotta sui 'furbetti del redditò».

I numeri

La "stretta" dovrebbe riguardare in tutto circa 800mila persone tra chi è tenuto alla sottoscrizione del Patto per il lavoro presso i Centri per l'impiego e chi già lavora, ma percepisce il sussidio a causa del basso reddito.

Stretta sul reddito, la tempistica

Quando arriverebbe la stretta? I 18 mesi per i quali si percepisce attualmente il reddito di cittadinanza non sarebbero più rinnovabili (come invece avviene attualmente). Dopo i 18 mesi si potrebbe godere di un sostegno economico per la formazione di massimo sei mesi. Poi, lo stop. Eventualmente, secondo le ipotesi allo studio, dopo i 6 mesi il reddito di cittadinanza di potrebbe richiedere nuovamente, ma con durata limitata e importo tagliato. Verrebbero comunque rafforzati i controlli sui requisiti e sui rifiuti di offerte di lavoro che determinano la fine del sussidio. I controlli sarebbero più rigidi anche su chi continuerà a prendere il redddito di cittadinanza perché anziano, disabile, minore o non abile al lavoro: per queste categorie potrebbe arrivare l'obbligo di dimostrare la residenza in Italia.