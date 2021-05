Sostegni bis, più fondi per i ristori: in arrivo 18 miliardi per il turismo

Più soldi per i ristori e potenziamento del bonus vacanze per rilanciare il turismo. Il governo è al lavoro per varare il nuovo pacchetto di aiuti da 36 miliardi del decreto Sostegni-bis, finanziato con lo scostamento di Bilancio approvato dal Parlamento il mese scorso. Il provvedimento dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì prossimo e in queste ore il ministro dell’Economia, Daniele Franco, sta mettendo a punto gli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati