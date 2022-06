Ruffini (Fisco): «Regole semplici per ridurre il prelievo: un fisco complicato scoraggia gli onesti»

Per Ernesto Maria Ruffini lotta all’evasione fa rima con semplificazione. Intervenuto al Festival dell’Economia di Trento, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito la propria contrarietà al carcere come strumento di contrasto all’infedeltà di una quota di contribuenti. In un colloquio con il Messaggero, approfondisce l’urgenza di un intervento di razionalizzazione: il tema è presente nella legge delega di riforma, che all’articolo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati