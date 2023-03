Napoli, Snav alla BMT lancia due nuove offerte per l'arrivo della primavera

La compagnia di collegamenti marittimi sarà presente alla ventiseiesima edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli da giovedì 16 a sabato 18 marzo per incontrare le agenzie di viaggio.

Il trade rappresenta per Snav un canale privilegiato di vendita a cui stato dedicato un piano di incentivazioni e regimi commissionali di sicuro interesse. Nell’occasione Snav confermerà la programmazione 2023 e due importanti promo con la Formula «Prenota il …..e parti quando vuoi». La prima promo è dedicata alla Festa del Papà e prevede la formula «2 x 1» per tutte le prenotazioni effettuate il 18 e 19 marzo ma valida per tutte le partenze anno 2023 per Ischia, Procida, Isole Eolie, Isole Pontine e Croazia.

La seconda promo è «Benvenuta Primavera» che offrirà uno sconto del 20% per le prenotazioni effettuate fra il 20 e il 26 marzo ma valida per tutte le partenze anno 2023 per Ischia, Procida, Isole Eolie, Isole Pontine e Croazia. Agenzie di viaggio ed ospiti che visiteranno lo stand SNAV alla BMT al pad. 6 avranno la possibilità di scoprire i programmi 2023 della Compagnia che ha confermato tutti i collegamenti puntando sul miglioramento del servizio, in particolar modo la tratta Ancona – Spalato con partenze giornaliere dal 5 aprile fino ad ottobre, con doppie partenze nel periodo di agosto. Con l’entrata a tutti gli effetti nell’Unione Europea la Croazia diventa una destinazione più fruibile al turismo italiano: basti pensare alla semplificazione delle procedure di ingresso e alla moneta unica che, va detto, non ha portato a nessuna modifica delle tariffe applicate dalla compagnia.

Oltre la garanzia di un servizio affidabile e puntuale, SNAV anche quest’anno porrà la sua attenzione sulle condizioni di sicurezza dedicate al cliente, non solo in termini di navigazione ma anche per gli aspetti legati alla prenotazione, con la possibilità di prenotare i suoi collegamenti con grande anticipo e con la massima serenità e, con la possibilità di annullare la prenotazione fino a 30 giorni dalla data di partenza con il rimborso del 100% dell’importo. Viaggiare con SNAV…. è scontato ed il leitmotiv è «Più Promo più Viaggi».