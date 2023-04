Tangenziale di Napoli, Giulia Mayer succede a Pomicino: nominato il nuovo consiglio di amministrazione

L’Assemblea degli azionisti della Tangenziale di Napoli (Gruppo Autostrade per l’Italia), ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica per il triennio 2023/2025.

Alla guida della società impegnata in un importante progetto di ristrutturazione e di ammodernamento sarà il presidente Giulia Mayer, avvocato di rinomata esperienza in forza alla Capogruppo Aspi che succede all’onorevole Paolo Cirino Pomicino dopo 11 anni dimessosi per ragioni personali.

Riconfermato dal consiglio di amministrazione alla guida dell’infrastruttura l’amministratore delegato, Luigi Massa per il prosieguo del piano di ammodernamento ed adeguamento della sicurezza dei viadotti e delle gallerie oltre che delle attività di manutenzione volte a mantenere costanti gli standard qualitativi e di sicurezza dell’intera infrastruttura al fine di rendere la Tangenziale di Napoli ancora più smart e più green al servizio della città e della comunità.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è così composto: Giulia Mayer (presidente), Luigi Massa (amministratore delegato), Fernando De Maria ,Gianluca Orefice, Marilisa Conte, Valerio Fusco.