Casertana, vittoria playoff al fotofinish in casa della Juventus Ng

Una vittoria all’ultimo istante, al fotofinish, per provare a ipotecare la qualificazione al secondo turno della fase nazionale dei playoff di serie C. La Casertana passa in pieno recupero al “Moccagatta” di Alessandria, infliggendo il primo ko alla Juventus Next Gen in questa post season. È di Alessio Curcio (uno che nelle giovanili bianconere ci è cresciuto) la rete dello 0-1 che dà un vantaggio enorme alla squadra di Cangelosi in vista del ritorno.

Sabato sera al “Pinto” la Casertana potrebbe addirittura perdere di misura ed essere comunque qualificata. I rossoblu a inizio rispresa hanno colpito una traversa con Casoli e sfiorato il gol con Montalto. Nell'ultima azione traversa colpita dal bianconero Muharemovic. Festa in campo e sugli spalti, gioia a Caserta