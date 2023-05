Un caffè con il Csf live: 'na tazzulella 'e café

Forse, come la pizza, anche il caffè espresso, italiano o napoletano, merita di diventare patrimonio immateriale dell'umanità Unesco. Le candidature sono state già presentate, una a Treviso dal Consorzio di Tutela del Caffè Espresso Italiano Tradizionale a sostegno del caffè italiano e una della Giunta regionale della Campania a sostegno dell'espresso napoletano.

Il riconoscimento non è ancora arrivato, perché la commissione ha chiesto al consorzio trevigiano e alla Regione Campania di trovare un punto di incontro e unificare la candidatura, questo accordo al momento non è stato ancora raggiunto.

Ma entrambe le realtà sono consapevoli che, se più comunità collaborano per raggiungere lo stesso obiettivo, il successo è più probabile.

Tutto questo a dimostrare quanto il caffè è importante nella nostra cultura e nelle nostre vite quotidiane.

Alla tazzulella 'e cafè i napoletani sono afffezionati non solo alla bevanda in sé, ma anche al rito, al bicchiere d'acqua da sorseggiare prima, alla chiacchierata con il barista, alla macchina a leva , al caffè sospeso per condividere il piacere con un'altra persona. L'espresso a Napoli è una scusa per stare insieme, e si beve sempre in compagnia: "prendiamoci un caffè" è come dire "vediamoci".

Per capire quanto il caffè significhi per i napoletani, basta pensare che quando c'è un lutto, si porta il caffè ai familiari del defunto. È un rito che si chiama "cuonzolo". La caffeina dà la forza per affrontare la veglia notturna. L’espresso ha anche un numero tutto suo nella Smorfia, il libro napoletano dei sogni: è il 42, «o’ cafè». Che a Napoli si serve nella tazzina bollente, e si prepara con una miscela dalla tostatura più scura, con una percentuale di robusta.

Espresso napoletano che ha origini antiche e nobili, fu infatti la regina Maria Carolina, sposa di Ferdinando di Borbone, a volere che diventasse la bevanda ufficiale del Regno di Napoli. Un amore quella dei napoletani per il loro espresso che gli è valso il ruolo di protagonista nel teatro, nel cinema e nella musica. Basta ricordare il grande Eduardo De Filippo che spiega come prepararlo con la cuccuma. Anche Totò ne ha parlato in moltissimi film, è sua la famossissima battuta "Questo caffè è una ciofeca!". Nel "La banda degli onesti", spiega la metafora del caffè senza zucchero a Peppino De Filippo. Come dimenticare poi un'altra napoletana verace Sofia Loren che, in "Questi fantasmi" spiega a Vittorio Gassman la ricetta del caffè perfetto.... e nella musica? Pino Daniele e Domenico Modugno hanno dedicato una loro canzone al caffè.

