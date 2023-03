Vorwerk, 140 anni della rivoluzione in casa

La Vorwerk, l'azienda tedesca che ha rivoluzionato i prodotti per la casa e la cucina con Folletto e Bimby® celebra i 140 anni dalla sua fondazione.

Nata nel 1883 nella valle del fiume Wupper come fabbrica di tappeti, dal 1929 Vorwerk si è focalizzata sulla produzione di elettrodomestici, introducendo in Germania, e poi in tutta Europa, il sistema della vendita diretta, certamente la più importante pietra miliare nella sua storia.

Oggi, infatti, Vorwerk è l’azienda numero uno nella vendita diretta in Europa ed è leader mondiale nella vendita diretta di elettrodomestici di alta qualità. Nel 2021, il Gruppo ha generato vendite per un totale di 3,4 miliardi di euro, stabilendo un nuovo record per l’azienda.