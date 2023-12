WindTre e consumatori: protocollo sullo sviluppo delle tecnologie digitali

WindTre ha rinnovato il protocollo di cooperazione sottoscritto nel 2021 con Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Federconsumatori e U.Di.Con sullo sviluppo delle tecnologie digitali e della loro rilevanza sulla vita quotidiana, L’intesa è stata siglata a Napoli alla Città della Scienza, a margine della presentazione del report promosso dalle Associazioni dedicato alla diffusione del 5G nel Sud Italia.

«WindTre - ha detto Roberto Basso, Direttore External Affairs & Sustainability della società - conferma e rafforza l’impegno con le Associazioni dei consumatori per promuovere il confronto sui temi cardine per il settore, alimentare la reciproca contaminazione tesa a migliorare la qualità della vita delle persone, favorire l’inclusione digitale e la coesione sociale e territoriale, sostenere un consumo sempre più consapevole e responsabile delle tecnologie digitali».

Il protocollo siglato prevede l’istituzione di un tavolo di lavoro permanente tra le rappresentanze delle Associazioni e l’azienda che intende agevolare il confronto sulle tematiche di reciproco interesse.

Il progetto prevederà incontri periodici trimestrali per stimolare un dialogo consolidato nell’interesse dei consumatori e dello stesso mercato delle telecomunicazioni. La direzione che il Protocollo vuole percorrere è quindi quella di favorire un dibattito sui temi relativi alla gestione e all’utilizzo delle reti di comunicazioni e al miglioramento della tutela del consumatore. L’intesa prevede inoltre un dialogo sui temi della Transparency e della Dissemination, per trovare nuove e più efficaci forme di divulgazione relative alle questioni chiave per il settore telco, proprio grazie al confronto attivo e costruttivo con i consumatori.