Reddito di emergenza, flop della misura anti-covid: scontro nel governo sulla proroga

Scontro nel governo sulla proroga del reddito di emergenza. Il termine entro cui dovevano arrivare all'Inps le domande per ottenere il beneficio è scaduto il 31 luglio, ma la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo spinge per un'estensione al 15 settembre. Il Partito democratico, però, fa muro. I numeri per adesso testimoniano il flop della misura anti-Covid: l'obiettivo era quello di raggiungere 2 milioni di persone, invece il Rem ne ha imbarcate solo 500 mila. Pervenute all'Inps circa 460 mila richieste, la metà delle quali è stata rifiutata per assenza di requisiti o perché incomplete.

Risultato? Il reddito di emergenza ha conquistato un quarto dei beneficiari potenziali. La maggior parte dei percettori del Rem risiede in Campania, Sicilia e Lazio. Il bonus è rimasto schiacciato dagli altri aiuti messi in campo del governo per far fronte all'emergenza innescata dal coronavirus: il reddito di emergenza è incompatibile con la cassa integrazione, la Naspi, il reddito e la pensione di cittadinanza e con le varie indennità assicurate in questo periodo a diverse categorie di lavoratori. Ma il reddito di emergenza non è decollato è anche a causa degli importi erogati.

