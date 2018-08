Volkswagen, a rischio richiamo oltre 700mila veicoli: ecco perché e quali sono i modelli interessati

Lunedì 20 Agosto 2018, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 19:23

Con un comunicato ufficiale, Volkswagen ha annunciato che circa 700mila veicoli in tutto il mondo (di cui oltre 50mila solo in Germania), sarebbero a rischio richiamo e invitano i clienti a presentarsi nelle officine autorizzate per una necessaria revisione.Come annunciato dalla casa automobilistica tedesca, infatti, ci sarebbe un problema alla luce presente nel tettino di due modelli in particolare, Tiguan e Touran. Il sistema di illuminazione, infatti, sarebbe a rischio di cortocircuito in alcuni casi di particolare umidità. Volkswagen ha reso noto che il problema riguarda diversi veicoli di nuova generazioni, fabbricati fino al 5 luglio scorso (molti di questi, quindi, potrebbero ancora non essere stati venduti). Lo riporta, tra gli altri, l'agenzia di stampa Reuters Il possibile cortocircuito potrebbe avere conseguenze inimmaginabili: c'è chi parla di semplici danni al sistema di illuminazione, ma nei casi più gravi si potrebbero verificare surriscaldamenti e addirittura incendi alle vetture. Volkswagen fa sapere di poter risolvere questo problema in breve tempo, ma ha invitato i clienti a chiedere informazioni e assistenza presso tutte le officine autorizzate. Tra i possibili sintomi del cortocircuito potrebbero esserci la comparsa di strane macchie o malfunzionamenti alla luce del tettino.