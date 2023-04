Cosmofarma Bologna con la start-up napoletana Ftnet e la piattaforma Fdirect

Al padiglione 30 Marco Di Tonto e Stefano Beltrame, i co-founder di Ftnet, la start up innovativa proprietaria della piattaforma, presenteranno Fdirect e l’innovazione che determina nella relazione commerciale diretta tra industria e farmacia al Cosmofarma, l’evento leader per il mondo farmacia che si svolgerà a Bologna dal 5 al 7 maggio 2023.

Ci saranno momenti di approfondimento sulle sue funzionalità: il pubblico potrà testare la piattaforma con il supporto del team FDirect allo stand, conoscere la tecnologia, la sua interfaccia e le diverse funzioni. L’esperienza diretta mostrerà la sua flessibilità di utilizzo, la facilità di analisi dei principali kpi di performance, la semplicità nella gestione degli ordini diretti tra industria e farmacia e i vantaggi connessi a proposte commerciali personalizzate tra i players.

«Il Cosmofarma è una importante opportunità all’interno del nostro percorso, appena iniziato, di presentazione della nostra soluzione al mercato farmaceutico. Proprio perché il tema su cui ci focalizziamo è estremamente innovativo per questo settore abbiamo deciso di organizzare all’interno del nostro stand una tavola rotonda per discutere sul tema della digitalizzazione della relazione commerciale diretta tra industria e retailer, iniziativa che ha subito accolto il consenso a partecipare di autorevoli figure del nostro settore». Spiega Marco Di Tonto.

Il 6 maggio, dalle 11.30 alle 13.00, lo stand di Fdirect ospiterà l’appuntamento “Il digitale nella relazione commerciale diretta tra industria e farmacia”, un momento di confronto con autorevoli protagonisti del mondo Pharma, Healthcare e management digitale.

L’obiettivo è illustrare la necessità e le opportunità del digitale per supportare lo sviluppo di un sistema sempre più integrato ed efficiente nel settore farmacia; nonché presentare l’innovazione della piattaforma. Il confronto sarà moderato attraverso 3 domande che toccheranno il tema dell’efficienza, dell’efficacia e degli sviluppi prospettici del digitale nella relazione commerciale diretta tra Industria farmaceutica e Retailer (indipendenti/Centrali di network e catene). Gli ospiti coinvolti durante l’evento saranno: Gaetano Colabucci (General Manager Giuliani Farma), Luigi Corvi (Vice President of Sales & Marketing, Co-founder Unifarco), Marco Severgnini (Head of Pharmacy Fidia), Paolo Bertozzi (Head Pharma TradeLab), Erika Mallarini (Professor SDA Bocconi), Bruno Belvedere (Professor Luiss Business School), Giovan Giuseppe Sasso (Trade Marketing Manager Corman), Diego Besozzi (General Manager PiùMedical Healthcare Group), Martina D’Artibale (Eurogroup Consulting Italy, President of InTheBoardroom Alumnae et Alumni by ValoreD).

L’appuntamento si svolgerà in un contesto “smart” dove, durante le fasi di confronto con i relatori, sarà offerto un aperitivo agli ospiti.