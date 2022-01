«Ecosfera servizi ha sottoscritto un aumento di capitale per il 45% delle quote della startup RiAtlas, spin off dell'Università di Salerno che ha recentemente lanciato una soluzione innovativa per il monitoraggio domiciliare dei pazienti oncologici». Lo annuncia Floriana Tomassetti, amministratore unico di Ecosfera servizi spa e vice presidente Anip confindustria - associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati - con delega alla cultura d'impresa.

APPROFONDIMENTI IL VINCITORE Explosiva 2021, vince la startup «Zero Netto» di Andrea... L'AEROSPAZIO Jeff Bezos cerca imprese a Napoli: Mr Amazon punta sui viaggi spaziali EVOLUZIONI Guidati dalla luce, a patto che sia led: ecco la tecnologia Li-Fi che...

«Per il mondo dei servizi - spiega Tomassetti - l'innovazione è un fattore fondamentale, in grado di aprire nuovi asset per le imprese del comparto, destinato inoltre a cambiare il paradigma dell'assistenza e della cura alle persone, sia in ambito pubblico, sia in ambito privato. L'applicazione RiAtlas Healthcare arriva in un momento storico in cui la deospedalizzazione e l'assistenza domiciliare rappresentano una best practice da perseguire, e l'investimento da parte del privato si rivela una scelta importante anche per venire incontro alle esigenze della sanità pubblica».

«Il Covid - conclude - ci ha insegnato l'importanza di non sovraccaricare le strutture ospedaliere, e monitorare i pazienti da remoto grazie alle nuove tecnologie, su tutte l'intelligenza artificiale, è oggi la via maestra per un servizio sanitario innovativo ed efficiente».