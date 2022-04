Innovaway in campo per il futuro. L'azienda, leader nel settore dell'Ict, lancia la sua talent academy, un programma formativo esclusivo che nasce con l'obiettivo di fornire a giovani talenti le competenze necessarie nel mondo dell'It. Nel proprio percorso di crescita, Innovaway mira a consolidare e ad allargare le proprie competenze digitali per affrontare le sfide di un mercato sempre più dinamico e sempre più caratterizzato da progetti e servizi ad alto contenuto digitale. Innovaway si presenta come una realtà attenta all’innovazione e in grado di collaborare con i propri clienti su progetti di digital transformation e l’avvio della talent academy si inserisce in un contesto di diverse iniziative volte a rafforzare il proprio posizionamento.

Gli allievi, attraverso un programma di formazione mirato, potranno acquisire skill importanti sulle nuove tecnologie e allineare il proprio profilo con le richieste del mondo del lavoro di oggi e di domani per diventarne protagonisti.

La talent academy innovaway partirà il primo aprile a Napoli con il corso di formazione Java & Sql beginner, avviamento di risorse allo sviluppo del software rivolto a giovani e giovanissimi senza esperienza specifica pregressa.

Il percorso formativo si svolgerà in aula presso la sede napoletana di Innovaway di Soccavo. Il programma si

articolerà in due mesi di aula e quattro mesi di “Training on the job”. I destinatari saranno allievi provenienti da “Garanzia giovani” e studenti di informatica provenienti dal partner Innovaway per la formazione Ict value o che hanno acquisito competenze informatiche in generation Italy, associazione no profit strategic partner di McKinsey e Intesa Sanpaolo che offre formazione gratuita a oltre 1200 ragazze e ragazzi all’anno.



«Il talento è da sempre al centro delle strategie di innovazione e di crescita di Innovaway e si conferma un asset di sviluppo su cui investire - dichiara Tina Brandi, human resources director di Innovaway -. Fornire alle nuove generazioni le competenze digitali per sostenere le sfide nuove che abbiamo davanti è oggi più che mai necessario. Secondo il digital skills index di Salesforce - indagine sul livello di competenze digitali in 19 Paesi -, l'Italia è al di sotto della media globale. C'è un problema di skill gap che deve essere affrontato con urgenza. A fronte di un tasso di disoccupazione tra i più elevati d'Europa, soprattutto tra i giovani, le aziende sono alla ricerca di professionisti con avanzate competenze tecnologiche e digitali».

«Con la talent academy, vogliamo formare talenti che possano intraprendere una sfidante esperienza nella direzione delivery - spiega Fabio Pacelli, chief service officer & innovation manager di Innovaway. Vogliamo formare giovani sulla tecnologia Java in ambito full stack. Tutti i ragazzi saranno formati da qualificati docenti con esperienza più che ventennale su tale tecnologia in grado di erogare, oltre la necessaria base formativa, anche interessanti esercitazioni pratiche capaci di simulare ambienti di lavoro reali con l’utilizzo di avanzate tecnologie e tool in cui si imbatteranno nel mondo dello sviluppo Java.

Proprio per questo cerchiamo talenti imprenditori di stessi che, in questa fase formativa, vogliano investire al massimo il loro impegno per essere pronti ad entrare nel mondo della nostra Factory Java. I più bravi potranno intraprendere sfidanti percorsi di carriera, volti al raggiungimento di professionalità di elevata competenza e di ampie responsabilità, quali master developer, software architect, technical project manager e solution manager. Per Innovaway il capitale umano è la più grande risorsa anche in un mondo che va verso una digitalizzazione sempre più avanzata e continueremo a intraprendere iniziative di crescita per rafforzare la nostra offerta di digital transformation».