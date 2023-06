Start up, Regione e Intellera presentano l'Open innovation

È in programma giovedì 8 giugno 2023 (ore 10.30, in Piazza Vittorio Emanuele III 10 a Penta di Fisciano), all’interno dello spazio di The Nest di Intellera Consulting e Università dell'Università degli Studi di Salerno l’evento “Innovazione, tecnologie emergenti, territorio”, con l’assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione, in cui saranno presentate le opportunità della nuova programmazione regionale per startup, spin-off, giovani talenti e la nuova piattaforma regionale di open innovation aperta alla community di innovatori.

La piattaforma regionale è un luogo virtuale rinnovato dove startup, spin-off e PMI innovative possono proporre soluzioni innovative e le grandi aziende lanciare sfide per attivare la community nel co-sviluppo.

Strumenti di machine learning consentono il matching virtuale tra le proposte per attivare percorsi di collaborazione. La piattaforma si propone anche come luogo virtuale aperto ai giovani talenti, che potranno conoscere e frequentare le diverse community di innovazione del territorio e non solo.

L’evento sarà introdotto dal Presidente Esecutivo di Intellera Consulting Giancarlo Senatore e dal Rettore dell'Università degli Studi di Salerno Vincenzo Loia, che lasceranno la parola all’Assessore regionale Valeria Fascione e poi al Director dell’Horizontal Leader di Cybersecurity di Intellera Consulting Claudio Paganelli e al Professore ordinario del Dipartimento di Informatica dell’Università̀ degli Studi di Salerno Francesco Palmieri, per presentare le opportunità di innovazione nella Digital Forensic. La Piattaforma di Open Innovation della Regione Campania sarà presentata da Massimo Di Gennaro, Direttore Innovazione, Logistica Integrata, Sanità Digitale di Soresa Spa.

Durante l’evento due grandi organizzazioni, ABC Napoli e Gruppo Grimaldi, proporranno challenge innovative, avviando sessioni di approfondimento e ponendo le basi di percorsi di co-sviluppo con spin-off nate dalla ricerca, startup che valorizzano il potenziale del digitale, gruppi di ricercatori e studenti dell’Università di Salerno.

Nell’occasione, verranno presentati i primi risultati di The Nest, il programma strategico tra Intellera Consulting ed Università degli studi di Salerno, che coinvolge i migliori talenti in uscita dal percorso universitario in progetti su innovazione e tecnologie emergenti. Il programma ha portato Intellera ad aprire una nuova sede nell’Ateneo salernitano, dove a sei mesi dall’avvio già lavorano diversi professionisti laureati presso l’Università di Salerno.