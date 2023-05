A Città della Scienza il seminario «Transizione 4.0 Cybersecurity» il 26 maggio

Venerdì 26 maggio, dalle ore 10 alle ore 13:30, si terrà presso la Sala Archimede della Città della Scienza di Napoli il seminario «Transizione 4.0@ Cybersecurity: lo spazio di azione tra metodi di Vulnerability assessment e strumenti per la Data Protection».

Obiettivo dell’incontro sarà quello di affrontare da vicino il tema sempre più attuale della Cybersecurity, partendo proprio da un momento di discussione in cui esperti di tecnologia, economia, giurisprudenza e sociologia avranno l’opportunità di confrontarsi e disquisire a proposito degli attuali e futuri confini dello spazio cibernetico in cui, grazie alla ricerca e sviluppo tecnologico 4.0, il proposito sarà quello di promuovere il potenziamento della sicurezza delle PMI e l’implementazione di nuovi asset strategici di difesa contro i fenomeni di cybercrime; nonché la maggiore efficienza dei servizi della Pubblica Amministrazione e le fondamentali libertà di informazione, di espressione e di associazione del cittadino, sia a livello regionale che nazionale.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto strategico regionale «Manifattur@ Campania: Industria 4.0», il quale intende offrire un nuovo impulso alla transizione 4.0 dell’economia regionale a partire da azioni integrate che, attuate da Fondazione Idis-Città della Scienza, permetteranno di qualificare l’offerta regionale di servizi ad alta intensità di conoscenza, di rafforzare la capacità delle PMI campane di sviluppare e/o adottare nuovi processi/prodotti, di divulgare e diffondere presso il mercato e la collettività l’impiego sostenibile delle tecnologie abilitanti il paradigma dell’Industria 4.0.

A prendere parte al seminario saranno rinomati esperti del settore, tra cui il Prof. Vincenzo Loia (Magnifico Rettore - Università di Salerno e presidente della Fondazione Security and Rights in the CyberSpace); il Prof. Alfredo De Santis (Professore Ordinario di Informatica e Referente del nodo Cybersecurity della R2Lab4.0); il Prof. Gabriele Faggioli (Presidente Clusit e Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano); l'Ing. Claudio Mantovani (Manager of Sales Engineering FastWeb); il Dott.

Marco Bisogno (Direttore dell’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione al digitale presso regione Campania); il Prof. Enrico Coscioni (Presidente AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali); il sen. Nicola Latorre (Direttore generale dell'agenzia Industrie Difesa); il dott. Bruno Frattasi (prefetto di Roma, direttore Generale - agenzia per la cybersicurezza nazionale).