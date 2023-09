“Il coraggio di voler cambiare” sono le parole dei ragazzi della Cooperativa napoletana: La Paranza, un’associazione volta al cambiamento del volto del Rione Sanità, la quale si impegna ad assumere giovani che vivono una vita precaria, talvolta con le mani impastate nella criminalità, per offrire loro una seconda opportunità. La storia di questa Cooperativa è una storia di rinascita e di speranza, di un quartiere pieno di contrasti, ma anche di vita e bellezza; senza dubbio è un’esperienza di impatto nel cuore di una realtà travagliata. È soprattutto una storia di ragazzi che hanno deciso di cambiare le cose, di avere un riscatto sociale, riuscendo ad integrarsi in un contesto di legalità. Hanno visto un tesoro tra quelle strade e vicoli, si sono dedicati, con ambizione ed impegno, alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del quartiere, prendendosi cura di luoghi come le Catacombe di San Gennaro e San Gaudioso.

La bellezza dei luoghi e il potenziamento di un’area pur piena di disagi, costituisce ora un’attrattiva per i flussi turistici e contribuisce all’inserimento del Rione Sanità nel circuito di produttività cittadino.

Questa associazione, basata su valori positivi e nutrita da una sana ambizione, nasce da un gruppo di amici, da una comitiva, con un’idea comune di salvaguardare e rendere pienamente fruibile il patrimonio storico-culturale dei luoghi in cui sono cresciuti; accorpa il progetto di aiutare i ragazzi del quartiere soprattutto coloro che rischiano di rimanere intrappolati nella rete dell’illegalità, al fine di instradarli sulla via corretta, cercando di civilizzare un’area colma di pregiudizi e ingiustizie. “La speranza ha due bellissime figlie…”