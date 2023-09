Alberto Matano, l'intervista con mamma Marisa: «Non potrei fare a meno di lei. Il coming out? Non se lo aspettava». Lei: «Non lo avevo capito»

Perché Alberto Matano è uno dei volti più amati di Rai 1? Quale è il suo segreto? A svelarcelo è il settimanale Gente con una doppia intervista in famiglia. A lui e soprattutto a sua mamma Marisa Fagà, nota sindacalista e politica calabrese. Una donna elegantissima. Una donna piena di valori e principi. Quelli che ha saputo trasmettere insieme al padre Franco a suo figlio.

Grande Fratello, pagelle quarta puntata: Beatrice, regina di scacchi (8), Massimiliano, solo due di picche (6), Vittorio, comodino (4), Heidi, astuta (7)

Alberto Matano, perché è così amato?

Se oggi Alberto è così è «grazie all’aria che ha respirato in famiglia e a scuola. Mio padre era un brillante imprenditore e mia madre era impegnata con il volontariato: i miei figli hanno respirato quindi quest’aria.

E mio marito ha sempre avuto mille interessi culturali, musica, cinema, letteratura. Abbiamo creduto nei valori e cercato seppur con tante difficoltà, di viverli e trasmet- terli ai nostri ragazzi».

Una mamma presente come racconta Alberto, con un carattere forte. «Siamo simili, abbiamo dei confronti accesi quotidiani...». Basta un niente, racconta ancora l'ex mezzo busto del Tg1: «Su qualsiasi cosa io faccia o dica, una foto su Instagram, una cadenza: è sempre lì a dirmi la sua. È capace di farmi notare che magari ho usato la stessa parola dieci volte durante una diretta. Ma alla fine non c’è mai uno dei due che ha totalmente torto o ragione. Arriviamo sempre alla mediazione».

Pronta la replica della signora Marisa: «La verità è che noi madri i figli li analizziamo in tutte le loro espressioni, ma siamo molto orgogliose di loro. Alberto ha un animo sensibile. Spesso i giornalisti acquisiscono il giusto distacco, lui invece partecipa, condivide le sofferenze degli altri. Ma guai a chiamarlo nel momento sbagliato! Si spazientisce subito con me».

Alberto si lamenta, come ogni figlio, di una mamma tanto presente ma poi si ferma, riflette e ammette: «"Ma come potrei mai fare senza di lei, anche fra mille anni?”».

Rocco Siffredi, (il figlio) Lorenzo Tano concorrente di Ballando con le stelle: ecco chi è. Età, vita privata, carriera e Instagram

I “segreti”

Su la nuova edizione de La Vita in diretta c'è qualcosa anche di sua mamma Marisa che gli ha dato tanti consigli su come trattare l'argomento per esempio della violenza sulle donne ma anche sui minori. Ma il vero segreto del suo successo sta nel fatto che «io parlo alla gente: questa è la cosa più importante che ho imparato in questi quattro anni di Vita in diretta. Entro nelle case, parlo alle persone comuni, dico quello che penso. Non metto barriere, non creo distanza, la mia conquista più grande è essere me stesso. Sono in tv quello che sono a casa mia, e la gente me lo riconosce».

Fare il giornalista è sempre stato il suo sogno. Un sogno che sua madre svela a Gente: «Io conosco l’impegno che ci ha messo per raggiungere questo obiettivo. Voleva fare il giornalista fin da ragazzino, a ogni costo. E mi piaceva molto al telegiornale, apprezzavo quel ruolo istituzionale che aveva: le confesso che non ho fatto i salti di gioia quando ha deciso di lasciarlo. Ora però sono molto contenta per quello che fa e come lo fa. È popolare, la gente gli vuole bene».

E come lo vedrebbe Alberto a Domenica In? «Domenica In è una bellissima trasmissione che Mara Venier, bravissima, ha cucito su di sé. Quanto ad Alberto, mi auguro continui a fare qualcosa che gli somigli». E Matano cosa ne pensa delle parole di Mara? «Mara è sempre piena di affetto per me, le sue parole sincere mi lusingano, ma io non penso possa esistere Domenica In senza di lei. Se e quando Mara deciderà di smettere di farla dovrà essere per forza un altro programma».

X-Factor, pagelle seconda puntata: Ambra, “blastatrice” seriale (10), Vittoria Spina, salvatevi (2), Simona Bonura, componente follia (9)

Capitolo coming out

«I miei genitori hanno capito ma la conoscenza fa la differenza. Chi non conosce giudica, ha paura. Uno degli step più importanti della mia vita adulta è stato quello di condividere tutto con loro. All’inizio sono rimasti colpiti, spiazzati, soprattutto mamma non si aspettava questa rivelazione: io stesso ero stato fuorviante, avevo avuto una ragazza per tanti anni. Ma loro sono stati inclusivi e accoglienti».

Poi tocca a mamma Marisa rivivere quel momento: «Effettivamente, non mi ero mai accorta di nulla. (...) Lì per lì è stato assai spiazzante ed emotivamente forte, ma l’amore prevale sempre. Insomma, dico la verità: non ne ho sofferto. C’è stato un momento di grande commozione reciproca e poi mi sono detta: “Marisa, ma scherzi? Hai fatto le battaglie per i diritti tutta la vita!”. Non amo, però, certe narrazioni, il frastuono sulle scelte private di Alberto: questo devo dirlo! Ma amo Riccardo, è un ragazzo adorabile ed è un pezzo della nostra bellissima famiglia di cui vado fiera».

Chiude Alberto: «Vorrei darle sempre di più, stare sempre di più con lei, con loro. In fondo non basta mai. Tutta la mia vita adulta l’ho passata lontano dai genitori: sarà stato giusto, mi chiedo? Anche se li sento sempre mi piacerebbe che ora venissero a vivere qui a Roma». E se trovano la casa giusta...