Alessia D'Alessandro, nuova fidanzata di Luigi Di Maio: ecco chi è, parla cinque lingue e fu candidata con i 5 stelle

Alessia D'Alessandro, nuova fiamma di Luigi Di Maio. Il weekend a Venezia passato insieme sembra molto più di un indizio sulla nuova love story dell'ex ministro degli Esteri che, dallo scorso dicembre sarebbe tornato single dopo i tre anni passati al fianco di Virginia Saba. Ma chi è la nuova fidanzata?

Alessia D'Alessandro, la nuova fiamma di Di Maio

Alessia D'Alessandro, 30 anni, si era candidata con i cinque stelle alle elezioni politiche del 2018 nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno. Parla cinque lingue e fino ad allora viveva a Berlino e nel suo curriculum vantava esperienze di studio alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. Oltre a fare l'assistente al marketing della Wirtschaftsrat, un'organizzazione imprenditoriale vicina alla Cdu, il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel.

Nel 2018 commentò così la scelta di aderire al Movimento: «Li seguo da anni, da lontano - disse - ovviamente non sono un'attivista. Per me il Movimento è stato sempre l'unica alternativa reale al modo di fare politica in Italia perché è un gruppo di giovani competenti che hanno veramente a cuore gli interessi del Paese».