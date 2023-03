Antonino Spinalbese tenero papà, shopping con Luna Marì dopo i sei mesi di lontananza forzata

Antonino Spinalbese vuole recuperare il tempo perso con la figlia. Reduce dall'esperienza del Grande Fratello Vip è stato immortalato mentre fa shopping con la piccola Luna Marì, nata dalla relazione con Belen Rodriguez, tra le strade di Milano. Il settimanale Chi lo ha fotografato mentre in modo affettuoso fa una passeggiata con la piccola fino a portarla in un negozio di giocattoli per fare qualche acquisto.

Mano nella mano, padre e figlia, camminano per le strade assolate. Lui indossa un capospalla scuro, polo nera e pantaloni marroni, mentre la sua bimba ha un cappottino svasato e collo di pelliccetta, il ciuccio in bocca e un peluche in mano. Dopo lo shopping i due raggiungono la madre e la sorella di lui al lago per continuare la giornata all'aria aperta.

Nel corso del reality Antonino non ha mai smesso di parlare della bambina, ha sempre provato una profonda nostalgia e si è sempre detto preoccupato all'idea che la piccola potesse dimenticarsi di lui e non riconoscerlo. Belen, mamma della piccola, ha scelto di non mostrare pubblicamente la figlia, non facendo quindi inontrare i due nel corso del programma. Nonostante questo, come lo stesso Spinalbese ha confessato, sia la Rodriguez, che la mamma Veronica, hanno fatto in modo che Luna potesse avere sempre vivo il ricordo del papà.