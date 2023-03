Antonino Spinalbese attaccato dagli haters: «Dimostra di essere uomo». La risposta al veleno: «Non devo farlo sui social»

Il post social di Antonino Spinalbese, in cui sembra comunicare di voler voltare pagina in merito alla sua relazione, di fatto mai decollata, con Ginevra Lamborghini, ha scatenato le polemiche. L'ex di Belen, che inizialmente aveva fatto credere di provare interesse per la ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip, è stato poi sorpreso con un'altra donna.

L'hair stylist ha sempre sottolineato la sua voglia di procedere con cautela in amore, di volersi concentrare sul suo lavoro, ma soprattutto sulla sua bambina Luna Marì, sebbene i fan della coppia avevano creduto in un nuovo amore. Dopo le foto pubblicate su diversi siti che lo immortalano con l’ex Miss Italia Carolina Stramare, Antonino ha pubblicato un post con una didascalia eloquente Voltare pagina, scatenando le polemiche dei fan di Ginevra.

Tra i commenti, uno non è passato inosservato. Un utente scive: «Io comincerei dal voltare pagina da questa comunicazione criptica ed incomprensibile. Creare hype poco si addice a chi in casa si è contraddistinto per schiettezza e personalità. La differenza tra essere uomo e essere personaggio è fondamentale, sarebbe il caso di dimostrare ancora una volta di essere uomo».

Antonino però risponde: «Io la ringrazio per questo appunto che mi ha lasciato. Ci tengo solo a dirle che non mi metterò mai qui a dimostrare se sono o non sono uomo ma solamente nel dirle che nella vita purtroppo accadono cose per la quale ognuno di noi valuta se e chi avere al proprio fianco, avendo una testa pensante mi comporto di conseguenza sperando di trovare sempre la mia felicità e non la felicità degli altri. Le auguro una meravigliosa serata».