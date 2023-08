Aurora Ramazzotti e la foto di famiglia al mare, il compagno Goffredo Cerza nel mirino degli haters: «Ma cosa gli è successo?»

«I miei ometti». Aurora Ramazzotti si gode la sua prima vacanza estiva da mamma in compagnia del suo Cesare e del compagno Goffredo Cerza in Sardegna. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha condiviso con i suoi follower un tenero scatto di famiglia su Instagram. Una foto che non ha bisogno di tante parole. Eppure nonostante la dolcezza delle immagini, gli haters si sono scatenati, ma stavolta nel mirino non ci finisce Auri, ma il compagno.

Aurora Ramazzotti e la foto in costume

Nella foto che Aurora Ramazzotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram mostra Aurora in bikini in spiaggia che tiene in braccio il piccolo Cesare, mentre al suo fianco c'è papà Goffredo.

Oltre ai tanti complimenti sulla «bellissima famiglia», un altro piccolo dettaglio su Goffredo Cerza non è sfuggito ai fan. «Anche a Goffredo sono cresciute le te**e per l'allattamento?», ha scritto un utente.