Beatrice Valli, le vertigini non passano: «Da 9 mesi che è così, è diventato insostenibile»

Beatrice Valli è prossima al parto: l'influencer dovrebbe, infatti, diventare mamma tra poche settimane della sua quarta bambina. Beatrice, però, non sta vivendo proprio serenamente questi ultimi giorni di gravidanza: le vertigini sono tornate e le creano malessere fisico e mentale. Inoltre, non le permettono di svolgere le mansioni più semplici perché, quando le vertigini si manifestano, è più sicuro (per lei e la bambina che porta in grembo) che sia seduta o distesa. Beatrice ha raccontato tutto sul proprio profilo Instagram.

Beatrice Valli ha raccontato alle sue follower come si sente in questi giorni: «Le vertigini sono tornate e per questo sono andata a farmi una visita di controllo all'ospedale. Non riesco davvero più a conviverci perché è dal primo giorno di gravidanza che ne soffro. La bambina comunque sta bene e non vedo l'ora che nasca perché ora come ora non posso assumere nessuna medicina o fare visite troppo specifiche. In questi giorni mi sono confrontata con molte di voi che mi hanno detto di aver sofferto di vertigini quando erano incinte ma anche in condizioni normali. Sapere che non sono sola mi consola. Ora, spero che la mia bambina possa nascere un po' prima del termine perché non vedo l'ora di conoscerla».

La data presunta del parto di Beatrice Valli è fissata al 20 aprile: teoricamente quel giorno la bambina dovrebbe nascere. Recentemente, però, l'influencer ha spiegato ai suoi fan di aver calcolato la data del parto seguendo il calendario lunare che prevede luna piena giovedì 6 aprile. Beatrice ha spiegato che le piacerebbe molto come data e che, anche se manca pochissimo, sarebbe già pronta, a livello psicologico, a partorire.