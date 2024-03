Belen, cena romantica con la sua bambina Luna: pasta al pomodoro e cartoni animati

Belen, ultimamente, posta moltissimi contenuti social, tra foto e video, in cui la protagonista indiscussa è la sua bambina Luna Marì. La piccolina ha conquistato tutti i fan della showgirl argentina: le sue facce buffe, il suo stupore per le cose semplici e il suo sorriso innocente hanno fatto breccia nel cuore degli utenti social che, anche nei commenti sotto ai post di Belen, chiedono sempre di lei. Nelle scorse ore, la conduttrice ha pubblicato su Instagram alcune storie in compagnia di Luna che stava mangiando il suo piatto di pasta al pomodoro mentre guardava uno dei suoi cartoni animati preferiti: Ratatouille.

La storia Instagram di Belen

Tavola apparecchiata per due, la caraffa blu per l'acqua, un vaso di fiori e una candela a completare il tutto. Belen Rodriguez e la sua bambina Luna Marì si sono concesse una cenetta romantica tra mamma e figlia, mangiando un bel piatto di pasta al pomodoro e guardando i cartoni animati.

Per completare il video, Belen ha aggiunto una semplice parola: «Noi».

La showgirl argentina ha sempre dichiarato che i suoi bambini sono le persone più importanti della sua vita e che, proprio per questo, ama trascorrere molto tempo insieme a loro. Nelle scorse ore, poi, Belen ha pubblicato diversi scatti con Luna e la didascalia che accompagna le immagini recita: «Vita mia».

La nuova versione di Belen

La nuova versione di Belen, ovvero il fatto di essere più libera, di esporsi come le pare e piace nei commenti oppure di lanciare frecciatine (nemmeno troppo velate) a destra e a manca, è molto apprezzata dai fan che amano il suo essere sincera. Dopo l'intervista della showgirl a Domenica In, quando raccontò del suo periodo buio dopo la separazione da Stefano De Martino, moltissimi follower l'hanno incoraggiata a essere sempre se stessa e lei ha seguito il consiglio.