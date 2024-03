Belen, la frecciatina social: «La vita è una e bisogna mangiarla a morsi»

Non si sa se ci sia un nuovo amore nel cuore di Belen Rodriguez, certo è che per il momento sta cercando esclusivamente di ritrovare la sua serenità. A dirla tutta Belen è appena uscita dalla storia con un altro amico di lunga data. Ormai è da tempo che la showgirl argentina non pubblica sui social scatti insieme a Elio Lorenzoni, con il quale ha interrotto la relazione dopo cinque mesi di frequentazione. Adesso per lei si prospetta per lei esclusivamente una nuova vita. Non mancano quindi alcune frecciatine social della showgirl che non passano inosservate ai suoi fan.

«Chi si accontenta gode, così così. La vita è una e bisogna mangiarla a morsi». Con queste parole Belen ha accompagnato lo screen della canzone di Luciano Ligabue “Certe notti”, celebre brano degli anni 90.

Passano gli anni, cambiano le generazioni ma in un modo o nell'altro Ligabue ha sempre la parola giusta. E lo sa anche Belen che ormai ha le spalle larghe a causa delle troppe delusioni e «ferite d'amore».

In questi giorni, dai video che Belen sta pubblicando nelle sue Instagram stories è possibile notare che la showgirl si trova nello studio di servizio di produzione di video Movie chrome a Milano. Attraverso alcune indagini social è possibile risalire all'ufficio Freeda. In realtà, la showgirl argentina è stata la protagonista di un episodio del format “Corpi” di Freeda già nel 2023 dove ha raccontato il rapporto con il suo corpo spiegando che per lei la bellezza è stata allo stesso tempo un’alleata nel raggiungimento dei suoi sogni ma anche un ostacolo.