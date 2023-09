Belen Rodriguez malinconica, la canzone misteriosa: «Anima sola»

Belen Rodriguez, negli ultimi tempi, è stata la protagonista indiscussa del gossip. L'ennesima separazione dal marito Stefano De Martino, papà del suo bambino Santiago, non l'ha, però, scoraggiata e, infatti, la conduttrice argentina ha ritrovato quasi subito l'amore con l'amico di vecchia data, Elio Lorenzoni. In questi giorni, inoltre, Belen ha più volte ribadito su Instagram di essere molto felice, anche se, qualche follower non le crede. Alcuni fan, poi, pensano che la storia che ha postato di recente sia una frecciatina nei confronti di qualcuno in particolare, forse Stefano De Martino? Altri, invece, credono sia una specie di dedica a se stessa.

Belen Rodriguez è molto attiva sui propri profili social, soprattutto su Instagram dove, ogni giorno, pubblica storie o foto che raccontano qualche momento della sua vita. Nell'ultima immagine pubblicata, la showgirl mostra ai suoi follower ciò che sta ascoltando su Spotify. Il brano si intitola “Lonely Soul” di Unkle e Richard Ashcroft, tradotto “Anima sola”. Alcuni pensano che la scelta di Belen non sia stata proprio casuale in quanto, spesso, la showgirl comunica i suoi pensieri ripostando titoli o estratti di alcune canzoni. Sarà una frecciatina all'ex marito Stefano De Martino? Al fatto che, forse, negli ultimi mesi di matrimonio si sia sentita da sola? Oppure un pensiero verso se stessa e la sua resilienza? Non è dato saperlo, certo è che, i suoi fan pensano che non abbia ancora dimenticato del tutto il ballerino.

Nel frattempo, la storia d'amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni procede a gonfie vele e la showgirl, nei giorni scorsi, ha pubblicato moltissime storie e post insieme al fidanzato che le ha ridato il sorriso dopo la dolorosa separazione.