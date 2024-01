Belen: «Ilary Blasi? Soffre, ma avuto più testa di me. Voglio liberarmi dal pregiudizio del gossip, la gente gode quando stai male»

Belen inarginabile. Ormai la showgirl argentina è un fiume in piena e stanca di stare in silenzio si toglie tutti, ma proprio tutti, i sassolini delle scarpe. Lo fa dallo studio di Domenica In dove rivela di essere stata tradita da Stefano De Martino, lo fa dall'Argentina dove minaccia Antonino Spinalbese di essere pronta a ricorrere a vie legali e lo fa dai social network dove tra unfollow e un «confermo» spiffera che è certa della relazione tanto chiacchiera (ma sempre smentita) tra il suo ex e Alessia Marcuzzi. La nuova Belen non ha paura di niente e nessuno.

Belen: «Italia paese maschilista. Se non hai il sedere sodo non funzioni e prendono una più giovane»

Belen come Ilary Blasi?

Insomma Belen nè ha per tutti. Così rilascia anche un'intervista a Chi in cui parla di progetti lavorativi («Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro... Il mio obiettivo non è il successo, ma essere una persona di valore ed essere felice») ma anche della sua collega Ilary Blasi, che come lei ha scoperto di essere stata tradita:

«Le nostre situazioni sono più vicine di quanto immaginate.

Il periodo buio della showgirl

È stato un periodo difficile per la showgirl argentina che è riuscita a superare grazie anche a Elio Lorenzoni il suo nuovo compagno. Ma non è stato facile. «Vi siete mai chiesti perché quando stavo male nessuno parlava di me e quando ho detto di essere stata tradita sono venuti fuori i titoloni sui giornali?», chiede Belen a Valerio Palmeri, il giornalista di Chi che l’ha intervistata. «Perché fa comodo, ma fa comodo agli altri non a me, io voglio liberarmi del pregiudizio del gossip, ma si parla solo di questo. Nessuno ha avuto il cuore di preoccuparsi perché stavo male, perché stavo dimagrendo, perché avevo perso otto chili, portava più acqua parlare dei tradimenti. Dopo che ne ho parlato si sono triplicate le visualizzazioni su Instagram perché la gente gode quando qualcuno soffre e questo fa fare clic perché è la società che è così. Ma posso dire? Mi fa schifo. Quando sono stata male non mi ha scritto nessuno ed ero sull’orlo della vita».

Il gossip su de Martino e Marcuzzi prosegue

Nel frattempo il gossip su De Martino e Marcuzzi prosegue. Dopo le rivelazioni di Alessandro Rosica che ha dichiarato che all'epoca dei (non confermati) tradimenti in realtà il conduttore non stava con Belen ma la Alessia era ancora sposata ora lo stesso Investigatore Social suppone che il volto di Boomerissima sia ancora molto presa da Stefano. Secondo la ricostruzione social di Rosica infatti a pochi minuti di distanza De Martino e la Marcuzzi hanno messo la stessa storia: una tazzina di caffè. Il primo a postarla è l'ex della Rodriguez a seguire la Marcuzzi posta anche lei uno scatto simile con un cuore. «Alessia ci sta sotto - scrive Rosica - si rivedranno sicuramente». Non ci resta di aspettare le prossime mosse, social o no, dei tre protagonisti di questa ingarbugliata storia.