Bianca Atzei e Stefano Corti, secondo figlio in arrivo? Lei è indecisa: «Lui lo vorrebbe, io mi sento sbagliata»

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventata genitori lo scorso gennaio. Il piccolo Noa, oggi ha 6 mesi e riempie le giornate della cantante e del giornalista de Le Iene con la gioia che solo un neonato può regalare.

Ieri sera, 15 luglio, Bianca Atzei si è esibita a Bagnoregio a Viterbo, nel Lazio. Durante il viaggio, la cantante ha risposto ad alcune domande dei fan tra le quali quella relativa alla possibilità di un ipotetico secondo figlio.

La confessione di Bianca Atzei

«Stefano me lo chiede ogni giorno...Ora non me la sento! Son piena di Noa e sto finendo di trovare il mio equilibrio psico-fisico dopo il parto!», ha spiegato la cantante.

Le dichiarazioni della cantante

«Quando parto per i concerti o altre cose e rimane con Ste o con mia mamma ho paura che possa sentire la mia mancanza.

Ecco, la sensazione che posso avere è paura di mancare in qualcosa perché per me quello che conta più di tutto è la sua serenità», ha concluso Bianca Atzei prima di dedicari ai suoi fan a Bagnoregio.