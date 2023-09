Carmen Electra, bomba sexy a 51 anni. Da Baywatch e Onlyfans: «Ma i miei fan vogliono vedere solo i piedi»

Con la sua bellezza ha ammaliato intere generazioni. Tra i buoni motivi per vedere la serie tv cult, Baywatch, sicuramente c'erano anche le sue curve da capogiro. E nonostante l'avanzare del tempo, Carmen Electra è ancora una bomba sexy.

La sua fama non è mai tramontata, merito anche al suo modo di reinventarsi. L'attrice, infatti, dopo l'esperienza di Baywatch, ha recitato in Scary Movie e, adesso, continua a far parlare di sé grazie ai social. E mentre su Instagram mostra la sua bellezza senza età, su OnlyFans pubblica contenuti a luci rosse senza, però, esagerare...

L'ex star, diventata famosa sulla spiaggia di Zuma Beach tra le onde e la sabbia della California, sui social network pubblica il suo nuovo progetto, svelando il backstage delle risprese di «I am Gia», del quale però non svela nient'altro se non i suoi outfit super sexy.

Ma da oltre un anno Carmen è approdata anche su OnlyFans dove, senza stentare a crederlo, rivela di riuscire a guadagnare «una montagna di soldi».

Sono tantissime le celebrità che hanno deciso di sbarcare sulla piattaforma social dedicata ai contenuti pornografici amatoriali. Ma lei ha esitato molto prima di prendere la decisione. Al Daily Star, infatti, rivela: «Avevo paura del giudizio della gente. Cosa avrebbero pensato di me? Dopo tanti anni sulla cresta dell'onda ridotta così, a 51 anni è arrivata alla frutta, immaginavo dicessero. Poi, però, mi sono detta che la vita è una sola e bisogna buttarsi. Ero spaventata, vero, ma anche molto affascinata dal fatto che sarei stata, per la prima volta in vita mia, padrona di me stessa e del mio lavoro. Quindi ho aperto un profilo e adesso guadagno tantissimo».

Ma oltre a rivelare il come sia arrivata ad aprire il suo profilo, l'ex bagnina più desiderata del mondo (insieme all'amica Pamela Anderson), ha voluto svelare quali siano le richieste più strane che riceve dai suoi tantissimi ammiratori.

«Non avrei mai pensato che con tutto quello che potrebbero vedere, la maggior parte dei mie fan vuole vedere i miei piedi... è una cosa che mi fa ridere tantissimo e quindi tutti i giorni lavoro con il sorriso. Passo più tempo a scattarmi foto ai piedi che alle te**e: è esilarante»