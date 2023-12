Chanel Totti, shopping di Natale in giro per Roma con il fratello Cristian e la fidanzata: il look da oltre 2mila euro

Natale è alle porte e i regali da fare sembrano sempre di più e il tempo a disposizione sempre meno. Il weekend appena trascorso ha visto la corsa ai negozi per l'ultimo acquisto, tra cui anche Chanel Totti e il fratello Cristian, con la fidanzata Melissa Monti. I tre hanno approfittato del bel tempo per fare un giro in centro, a Roma e a via del Corso per comprare i regali di Natale.

Andiamo a scoprire l'outfit di Chanel che trova sempre il dettaglio che la rende unica, come la mamma Ilary Blasi.

Il dettaglio da oltre 2mila euro

Chanel Totti ha scelto di indossare un outfit molto semplice per la passeggiata nel centro storico romano, alla ricerca degli ultimi regali di Natale. Felpa e tuta color panna, con sneaker bianche e blazer nero sopra per tenere al caldo. Non teme il freddo, Chanel Totti, ma il cappellino di Celine (€420) è un must, come anche la borsa di Bottega Veneta, modello Jodie mini, color petrolio della nuova collezione, dal valore di 2200 euro.

Mamma Ilary e la figlia Chanel hanno un debole per le borse griffate, soprattutto quando sono di Chanel e di Bottega Veneta, dove riescono a sfoggiare una collezione che farebbe invidia alla cabina armadio (stile Rinascente) di Chiara Ferragni.