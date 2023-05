Chiara Ferragni, gli auguri di Fedez: «La mia salvezza». Perché ha scelto la foto della proposta di matrimonio

Chiara Ferragni compie 36 anni, e dal marito Fedez arrivano puntuali gli auguri di compleanno a mezzo Instagram. Il rapper ha pubblicato un post in cui la scelta delle foto non appare casuale. Anche lui - come ha fatto la moglie - ha deciso di pescare dai ricordi del passato. E mentre Chiara ha condiviso le foto di quando era bambina, Federico non ha avuto bisogno di guardare troppo indietro per trovare il suo momento indimenticabile: 7 maggio 2017, il giorno del trentesimo compleanno della Ferragni, quello in cui le ha fatto la proposta di matrimonio davanti al pubblico dell'Arena di Verona.

I fan dei Ferragnez ricordano benissimo quel giorno, quando lui le cantò “Favorisca i sentimenti”, la canzone che ha scritto per lei, e le chiese di diventare sua moglie inginocchiandosi davanti al pubblico. Oggi Fedez scrive: «Sono passati 6 anni da quel giorno all’Arena di Verona, la vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo. Sei stata e sarai per sempre la mia salvezza ❤️».

Non è la prima volta che Fedez ricondivide quel momento tanto significativo nella loro vita di coppia, costellata da un matrimonio da sogno, da due bellissimi figli ma anche da momenti difficili. Specialmente nell'ultimo anno. Dalla scoperta del tumore ai problemi di salute del rapper legati a reazioni avverse ai farmaci, dalle voci di crisi seguite al Festival di Sanremo e al bacio di Rosa Chemical. Che proprio oggi, Fedez scelga di ricondividere quel momento sembra voler ribadire una cosa sola: I Ferragnez ci sono, e sono sempre innamorati come quel giorno.