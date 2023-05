Nilufar Addati (ex U&D) in bikini, i fan: «Sei bella così, anche in carne». Lei: insulti travestiti da complimenti

Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, nelle ultime ore ha ricevuto sul suo profilo Instagram dei commenti poco graditi sul suo corpo da parte dei suoi follower. «Sei bella così, anche in carne», ha commentato un fan.

Tutto è iniziato da alcune foto di Nilufar pubblicate in bikini (o forse è un trikini) sul suo profilo Instagram. Fotografie semplicissime che però non sono passate inosservate ai suoi fan. Andiamo a vedere cosa è successo.

Numerosi sono stati i commenti alle fotografie di Nilufar Addati da parte dei fan. «Finalmente un'influencer con le forme», ha scritto un utente. E ancora: «Sei una ciaciona». «Si vede che stai bene hai messo qualche chilo in più», ha scritto ancora un altro utente. Commenti che apparentemente non sembrerebbero offensivi ma, è la stessa Nilufar a sottolineare che questo tipo di atteggiamento non è corretto.

L'ex tronista, ha cercato in tutti i modi di esporre il proprio pensiero a riguardo e si è lasciata andare a un lungo sfogo liberatorio.

L'ex tronista sembrerebbe non aver gradito i commenti dei suoi follower e ha voluto spiegare il suo punto di vista attraverso le sue Instagram stories. «Se volete fare un complimento a qualcuno, basta scrivere: sei bellissima non c'è bisogno di aggiungere anche in carne o finalmente una con le forme. Ma l'educazione ve l'ha mai insegnata qualcuno?», ha sottolineato Nilufar.

Commenti che possono ferire e far male. E proprio per questo motivo Nilufar non ci sta. «Mi domando quando sarà chiaro alla gente che il tempo per commentare i corpi degli altri è finito. Non potete scrivere quelle robe. La metà dei commenti sono insulti travestiti da complimenti, dei complinsulti».

«Nessun corpo è sbagliato neanche quello di una mia collega che pesa 10 chili in meno di me. La correlazione tra forma fisica e salute mentale è troppo stretta. La dovete smettere», ha concluso l'ex tronista.

Con le sue parole, Nilufar ha cercato di rivendicare la libertà delle donne di essere come sono, senza dover chiedere permessi o giustificazioni.

Come dovrebbe essere, in fondo.