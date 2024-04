Chiara Ferragni torna sui social dopo il lungo silenzio (mentre Fedez torna in Italia). Sorridente in abito total black con maxi spacco

Chiara Ferragni è tornata sui social dopo un lungo silenzio e lo fa con stile e un abito total black dal maxi spacco che mette in mostra le sue gambe lunghe e toniche. L'imprenditrice digitale ha trascorso alcuni giorni insieme alla sua famiglia, protetta dall'amore della mamma Marina e delle sorelle Francesca e Valentina, mentre il suo ormai ex marito Fedez si divertiva al Coachella insieme ad un nuovo gruppo di amici, tra cui anche la tiktoker Giulia Ottorini.

Nel giorno in cui Fedez rientra in Italia, Chiara ritorna su Instagram con una serie di scatti molto affascinanti che la ritraggono a Venezia.

Chiara Ferragni e la visita a Venezia

Chiara Ferragni ha condiviso il suo ultimo look lasciando tutti senza parole: long dress total black a collo alto firmato Mônot, dallo spacco laterale molto alto.

Il prezzo dell'abito si aggira intorno ai 1300 euro e, nonostante sia molto semplice, mostra eleganza e indipendenza. I capelli sono raccolti in uno chignon disordinato, ma sempre molto curato in ogni minimo dettaglio.

Chiara è volata a Venezia per assistere alla mostra del suo caro amico Francesco Vezzoli al Museo Correr, dal titolo "Musei delle Lacrime".

I commeni sotto il suo ultimo post sono tutti molto positivi: il nuovo look piace e in molti si stanno chiedendo che cosa stia pensando Fedez in questo momento, mentre vede queste foto della sua ex moglie.