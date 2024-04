Fedez, il saluto a Los Angeles con Leone nel cuore. La disavventura con la noce di cocco: «Non siamo mica all’Isola dei Famosi!»

Ultimi momenti a Los Angeles per Fedez prima di tornare in Italia e trascorrere qualche giorno insieme ai figli Leone e Vittoria. Mentre Chiara Ferragni continua il suo silenzio social, il rapper da Rozzano posta video e storie sul suo profilo Instagram in cui mostra le sue recenti avventure al Coachella in compagnia di amici e amiche.

Il suo cuore, tuttavia, è sempre con i figli e Los Angeles non smette di ricordarglielo: «L.A. è sempre nel mio cuore perché è la città natale di Lello».

Leone è infatti nato proprio qui, nel Cedars - Sinai Medical Center, il 19 marzo 2018.

Disavventura con il cocco

Tra un concerto e l'altro del Coachella, Fedez trova il tempo anche per riposare nella villa dova alloggia momentaneamente insieme al gruppo di amici con cui è volato a Los Angeles. D'altronde, come dice lui stesso prendendosi in giro, «non sono più così giovane». Il rapper durante la sua permanenza da single in America ha avuto modo di riscoprire molte sfaccettature degli States, dal cibo alla musica e all'intrattenimento. L'avventura con il cocco, tuttavia, è stata una delle più divertenti.

Fedez ha provato in vari modi ad aprire una noce di cocco, fallendo miseramente tra le risate delle ragazze presenti (ma mai riprese nelle storie Instagram). La frustrazione è tanta. «Non siamo mica all'Isola dei Famosi», esclama il rapper ed effettivamente ha ragione quindi dopo vani tentativi decide di arrendersi e di rivolgersi allo chef che in pochi secondi apre la noce di cocco.