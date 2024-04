Fedez con Paris Hilton, Chiara Ferragni in famiglia: lui di festa in festa, lei a Cremona con mamma Marina e le sorelle Valentina e Francesca

Chiara Ferragni e Fedez, la rottura dell'anno e non solo. La separazione li allontana ancora di più e mostra i loro due caratteri completamente opposti: lei si rifugia in famiglia, circondata dalle sorelle Valentina e Francesca e mamma Marina, mentre lui si dà alla pazza gioia, almeno sui social.

L'intervista a Belve del rapper ha congelato un rapporto che da mesi non andava più, complice anche il pandoro gate che, secondo quello che ha detto Fedez, è stato motivo di liti molto furiose, ma non della separazione.

Allora quale sarà stato il reale motivo dietro tutto ciò? Lui ha rivelato che la crisi andava avanti già da mesi, ma che lei sarà sempre la donna più importante della sua vita.

Secondo le voci, mentre Tatiana (mamma di Fedez) sarebbe pronta a tutto per farli riappacificare, Marina preferisce proteggere la figlia Chiara che sta affrontando il suo momento più difficile.

Ma come si affronta la fine di un matrimonio?b

Chiara e Federico, la fine di un matrimonio

Non esiste un manuale su come andare avanti dopo la fine di un matrimonio e di un amore che ha dato vita a due bambini come Vittoria e Leone. I Ferragnez sono entrati nel cuore dei fan e nelle storie di Instagram dei feed di oltre 45 milioni di persone (numero complessivo dei follower), e non vederli più insieme da un giorno all'altro è stato molto difficile. Un matrimonio finito, una vita da iniziare. Si parte dalle radici: Chiara torna nella sua Cremona insieme a mamma Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca, mentre Fedez si rintana nella sua musica e nel Coachella, il festival di musica più importante al mondo, dove incontra una sua vecchia amica, Paris Hilton.

Il rapper ha conosciuto la ricca ereditiera in occasione dello shooting del suo video musicale “Senza pagare” dove, insieme a J-Ax e Pio e Amedeo, entrava dentro casa sua. In quell'occasione fu Chiara Ferragni a fare da tramite perché le due erano molto amiche, ma nelle storie di Instagram, Fedez e Paris salutano Donatella Versace, accantonando l'imprenditrice digitale.

Oggi, 15 aprile è l'ultimo giorno di Coachella e da domani Fedez potrebbe rientrare a Milano dove ritornerebbe alla sua quotidianità, fatta di studio di registrazione e figli, ma anche tanti pensieri e riflessioni, mentre Chiara ha già intrapreso il percorso di ripresa.