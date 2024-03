Chiara Nasti sulla gravidanza: ecco come disse al fidanzato di essere incinta

Chiara Nasti, in estate, diventerà mamma della sua seconda bambina. L'influencer, come aveva fatto anche con la gravidanza precedente, sta documentando la crescita del suo pancione sul proprio profilo Instagram. Chiara non vede l'ora di conoscere la sua piccolina che ha già colorato il suo mondo di rosa e che giocherà con il fratellino Thiago, però, manca ancora una cosa molto importante: il nome. La giovane mamma, infatti, ha spiegato ai suoi follower di essere un po' indecisa e di non avere ancora scelto come chiamare la piccolina che sta per arrivare.

La storia Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti, quando ha un momento libero, si dedica ai suoi follower su Instagram e risponde alle loro curiosità. Nelle scorse ore, ha messo ha disposizione il box delle domande e qualcuno le ha chiesto: «Hai deciso il nome della piccola?».

Quindi, l'influencer ha risposto: «Eh no ragazze ancora no... Anche con Thiago, però, fu così perché io mi ricordo che quando scegliemmo il nome ero di cinque mesi e mezzo o sei. Voglio sceglierlo, infatti, non ce la faccio più ma scegliere un nome è davvero troppo difficile! Mamma mia che indecisione... Anche perché a me ne piace uno, a mio marito un altro, poi, ci confrontiamo in famiglia e ce li bocciano, anche se poi, la scelta sarà nostra. Ce la possiamo fare».

L'annuncio di Chiara Nasti a Mattia Zaccagni

Una fan di Chiara Nasti, poi, le ha chiesto come abbia detto al marito Mattia Zaccagni di essere incinta di nuovo.

Lei ha risposto: «Allora, quando rimasi incinta di Thiago, andai in panico e glielo dissi su Whatsapp... Un modo davvero orribile, tanto che mi disse "La prossima volta che succederà, non dirmelo più così". Questa volta, gliel'ho detto in un momento davvero delicato per lui e gli ho fatto capire che sarebbe arrivata una nuova vita con noi, infatti, è stato super emozionante. Eravamo solo io e lui, una cosa molto tranquilla e intima».