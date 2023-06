Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sposi, le curiosità: i tre abiti di lei (uno super provocante), la torta a più piani e i fuochi d'artificio dalle balconate

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati ieri a Roma. La chiesa è stata la stessa scelta da Totti e Ilary, l'influencer e il calciatore biancoceleste si sono giurati amore eterno, con funzione religiosa, alla basilica dell'Ara Coeli poi tutti a Villa Miani. E lì sono iniziati, e finiti, i festeggiamenti, che definire sontuosi è poco.

Gli invitati

Gli invitati erano circa 100, tra Pessina, Cataldi, Immobile non mancava nessuno e c'era anche Marcel Jabobs, con occhiali trasparenti e papillon nero. Angela Nasti, la sorella di Chiara era la testimone. Abito di pizzo a sirena, rosa con oblò sulla schiena. Mentre i profili dei due sposi sono chiusi, è possibile invece scoprire qualche dettaglio in più sulle nozze dai profili social degli invitati, Angela su tutti.

Gli abiti della sposa: dalla gonna ampia alla gonna pareo

Chiara cambia abito tre volte (lui “solamente” due).

In chiesa arriva con una gonna ampia di tulle e un corpetto di pizzo a collo alto trasparente. Velo e capello raccolto in uno chignon bloccato da un fermaglio gioiello. Bouquet di peonie come ogni regina che si rispetti. E tutto è regale. Poi si va a Villa Miani e tutto cambia. Nasti si “spoglia”, prima della gonna di tulle e poi del resto.

Arrivata in location la neo sposa indossa un nuovo abito. Scollatura profonda, trasparenze evidenti e gonna a sirena. Il capello viene sciolto e tutto assume il sapore della festa. Taglio torta, Chiara non delude. Gli sposi si allontano per tornare poi sulla terrazza della location, vista Roma, e trovarsi di fronte una cake più alta di loro. L'influencer si spoglia e il suo outfit diventa hot. Il capello raccolto scopre il viso e tutto quello che c'è da vedere. Corpetto con stecchette trasparente, decolleté in bella vista e minigonna - che sembra più un pareo - di seta. Scarpa con plateau importante e a completare il tutto guanti di seta lunghi.

L'allestimento di fiori

Villa Miani è una delle location più ambite per i matrimoni. Terrazze immense, giardini che affacciano sulla capitale, sale magnificenti. Impossibile non amarla. Ieri per le nozze di Nasti e Zaccagni si è agghindata a festa. Ovunque c'erano fiori. Si entrava dal giardino dove c'era un portico di fiori che introduceva gli ospiti alla location. L'unico colore scelto è il bianco. La cena è stata servita sulla terrazza. Tavoli specchiati, sedie cromate e bianche e fiori ovunque. Dal centro del tavolo partivano delle altissime composizioni, quasi a voler creare delle nuvole di peonie, nebbiolina e rose. Alla base altre composizioni di fiori (gli stessi) e decine e decine di candele.

La gigantesca torta e i fuochi d'artificio

L'arco della villa che affaccia sulla terrazza è stato ricoperto di composizioni. La torta è gigantesca, più alta degli sposi. Anche questa rigorosamente bianca. La cake è poggiata su un tavolo ricoperto di fiori, ovviamente. Candele, orchidee e peonie, tutte intorno. Poi i fuochi d'artificio dalle balconate e i balli fino a notte tarda.

La storia d'amore

Nasti e Zaccagni fanno coppia da due anni. Prima di incontrarlo, lei era legata a un altro calciatore: Nicolò Zaniolo. Ma l'amore per Mattia è stato più forte. La proposta di matrimonio vista mare è arrivata ad agosto, con lui che ha chiesto la mano di lei. Poi Thiago, nato a novembre.