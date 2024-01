Cecilia Rodriguez piange alla prova dell'abito da sposa: «Ho nostalgia». Presto le nozze con Ignazio Moser: data e location

Cecilia Rodriguez, fresca fresca di un viaggio in Argentina, fa la seconda prova del suo abito da sposa a Verona. Ci siamo, le nozze tra lei e Ignazio Moser sono sempre più vicine e ieri l'influencer si è recata nell'atelier da lei scelto per indossare di nuovo il suo abito dei sogni. Emozione alle stesse, ma Cecilia è triste. «Oggi è stata la seconda prova dell'abito, non c'era la mia mamma, e ho sentito la sua mancanza, ma soprattutto nostalgia perché sono giorni che non la vedo, e per me Veronica Cozzani è il mio tutto». Non riesce quindi a godersi appieno il momento la sorella di Belen che è molto legata alla sua famiglia.

Cecilia e Ignazio, la data delle nozze

Le tanto rimandate nozze tra Cecilia e Ignazio sembra siano sempre più vicine. Nonostante non si sappia la data esatta l'influencer ha detto qualche tempo fa che il matrimonio si sarebbe svolto nel mese di maggio. La proposta di matrimonio c'è stata a novembre 2022, i due si sono messi ad organizzare il matrimonio ma i preparativi si sono presentati più complicati del previsto. Così a luglio 2023 avevano annunciato che le nozze sarebbero arrivate in autunno, ma niente da fare. Una zia di Cecilia non ci sarebbe stata quindi tutto da rifare. Ora visto che l'abito c'è siamo certi arriveranno anche le nozze.

La location

Sulla location erano stati loro due stessi a svelare a Verissimo che si sarebbero svolte nell'azienda vinicola nel Trentino della famiglia Moser. La cantina Moser, nella Valle di Cembra, è immersa negli 8 ettari vitati. Negli edifici il richiamo al ciclismo è sempre presente e tradizione e innovazione si uniscono.

L'abito da sposa

L'abito scelto da Cecilia è dell'Atelier Emè.