Annalisa, le foto esclusive delle nozze con Francesco Muglia: tra gli invitati anche Maria De Filippi. Il rito in spiaggia, la location e l'abito

Doppio sì (riservato) per Annalisa. Dopo il rito religioso blindatissimo che la cantante ha celebrato con Francesco Muglia, direttore marketing della Costa Crociere, ad Assisi, l'ex di Amici si è sposata (di nuovo) in Liguria, nel borgo di Tellaro, sulla spiaggia dell'Eco del Mare Night &Day Beach Club, che affaccia sul Golfo dei Poeti.

Annalisa e Francesco Muglia il (primo) Sì ad Assisi

Sul settimanale Chi oggi arrivano le foto esclusive della cerimonia celebrata in spiaggia. Nella rivista di Alfonso Signorini vengono raccontati entrambi i matrimoni. Il rito religioso è stato all'insegna della privacy. Le (prime) nozze sono state celebrate il 29 giugno nella Basilica di San Francesco d'Assisi da padre Giuseppe Sagrino. Poi a seguire un aperitivo nel Chiostro di San Francesco, chiuso al pubblico per l'occasione, poi sposi e invitati si sono spostati per continuare i festeggiamenti alla Locanda del Cardinale, location unica nel centro della cittadina umbra. Sulla tavola menù di prodotti tipici e vino locale.

Le (seconde) nozze in Liguria

Due giorni dopo, circondati da amici e familiari, Annalisa e Francesco (in camicia bianca e completo blu sportivo) hanno rinnovato le loro promesse in una cerimonia decisamente più allargata rispetto al rito religioso.

Il rito civile si è svolto il 1° luglio, in una delle location più suggestive della Liguria, nel borgo di Tellaro, sulla spiaggia dell'Eco del Mare Night &Day Beach Club, stabilimento di Francesca Moser (la compagna di Zucchero) che affaccia sul Golfo dei Poeti. Attraverso un cerimoniale, pieno di significato, in cui si sono lasciati legare le mani dai loro rispettivi testimoni, i due hanno suggellato il loro amore.

Gli invitati

Alle seconde nozze di Annalisa e Francesco erano presenti tanti gli invitati tra loro spuntano volti noti come quello di Maria De Filippi, vestita in completo giallo e sneakers, la collega e amica Alessandra Amoroso, il cantante Fabio Rovazzi in dolce compagnia, il compositore e produttore d.whale accompagnato dalla fidanzata, l'influencer Veronica Ferraro e Rudy Zerbi.

L'abito della sposa

Mini abito e tacchi a spillo (che indossa per pochissimo tempo), Annalisa punta su un total white informale. Lo aveva mostrato lei stessa a due giorni dalle nozze l'abito, firmato Dolce e gabbana che aveva scelto di indossare per il secondo si. Minidress in pizzo bianco con maniche lunghe trasparenti e collo alto tutto decorato con una cascata di cristalli e una sottile cintura di gemme che sottolinea il punto vita.