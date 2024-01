Chiara Nasti, sveglia all'alba con Thiago: «Ma è uno scherzo? Non chiedo molto, almeno un'oretta in più»

Chiara Nasti sta per diventare mamma per la seconda volta, il suo pancino cresce a vista d'occhio ma anche il suo piccolo Thiago non scherza. Il bambino, infatti, sta diventando grande e, proprio come raccontato dall'influencer, a settembre comincerà ad andare alla scuola materna. Nel frattempo, è a casa e si diverte a giocare con la mamma... letteralmente a qualsiasi ora del giorno, persino all'alba.

Chiara Nasti, qualche giorno fa, ha pubblicato delle storie in cui spiegava alle sue fan che il suo bambino Thiago è molto attivo e sveglio, insomma, ha l'argento vivo in corpo come, del resto, ogni piccolino di un anno. La giovane mamma aveva spiegato che il figlio, alle sei della mattina, era già pronto per giocare e guardare i cartoni animati e, così, è successo anche oggi, giovedì 25 gennaio. L'influencer ha postato un video in cui mostra Thiago che cammina avanti e indietro per la cameretta tutta colorata, guarda i giochi o la televisione. Chiara ha scritto: «Sono le 6.52, ma è uno scherzo? Qualcuno sa dirmi perché si sveglia sempre allo stesso orario e mai più tardi? Mi basterebbe anche un'oretta dopo perché alle 6.00 non si può», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate.

Nelle scorse ore, Chiara Nasti ha risposto a qualche domande dei suoi follower e qualcuno le chiedeva dell'allenamento in gravidanza.

L'influencer ha risposto: «Ho ripreso la settimana scorsa perché sono stata male per le nausee. Comunque faccio solo cose che si possono fare in gravidanza, adoro allenarmi e mi fa sentire bene. Poi, quando hai il corpo sano, anche la mente lo è, diciamoci la verità... Anche l'alimentazione è molto importante! Comunque, non vedrei la mia vita senza allenamento e sport!».