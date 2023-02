Clizia Incorvaia mostra l'addome scolpito dopo il parto, è polemica: «Fate sentire sbagliate le altre mamme»

A un anno dalla nascita del suo secondo figlio, Clizia Incorvaia è tornata a sfoggiare un addome praticamente perfetto. Le foto, pubblicate sui social, hanno scatenato migliaia di like e commenti positivi, ma anche diverse critiche.

«E finalmente dopo quasi un anno dalla nascita di Gabri (che il 19 febbraio festeggerà un anno, ndc) fanno capolino gli addominali di cui non ricordavo l'esistenza. No, non sento freddo», ha scritto la compagna di Paolo Ciavarro. La foto però ha fatto scattare una piccola polemica sotto al post: «Ci sono molte mamme che non hanno il tempo e le possibilità come voi di allenarsi e fare trattamenti vari. Fate passare un messaggio sbagliato e fate sentire sbagliate tutte quelle donne che non possono a un anno dal parto tornare in forma. Ci vorrebbero più rotoli sui social», le scrive un utente.

«Sicuramente la pancia è passata dal chirurgo plastico, dopo due gravidanze normalmente la pancia delle donne non torna più come da adolescente», scrive un altro. E ancora: «Ormai i sociali sono questo. Tutti perfetti, foto perfette, video perfetti, case perfette... persone perfette. Vivono col telefono in mano, si scusano se per 5 minuti non sono online, ormai questa è la vita di oggi».