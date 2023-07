Emanuele Filiberto e il bacio con Nadia Lanfranconi? «Non so se posso parlare di lui». Il retroscena sul primo incontro

È Nadia Lanfranconi, la "principessa" che ha baciato Emanuele Filiberto sulle labbra. Una foto con l’erede di casa Savoia che ha fatto il giro del web e che fa impazzare il mondo del gossip. A Gente, il Principe si è rifugiato dietro a un semplicissimo "no comment". Ma lo stesso settimanale è andato oltre. Ha telefonato direttamente a Nadia. E lei ha risposto: «Non so se riesco a parlarne adesso. È una situazione particolare. Ne devo parlare con lui».

Emanuele Filiberto e Nadia Lanfranconi

Lo stesso settimanale ricorda che il principe è sposato con Clotilde Coureau (vent’anni di matrimonio il 25 settembre prossimo) anche se vivono spesso separati: lei a Parigi, lui in giro per motivi di lavoro.

E le voci maligne di una loro crisi sentimentale ci sono e ci saranno.

Chi è Nadia Lanfranconi?

Ma chi è Nadia Lanfranconi? Gente fa l'identikit perfetto: quarantadue anni, nata sul Lago di Como, vive negli Stati Uniti dal 2007 e di professione è musicista, cantautrice e attrice. In passato ha stregato anche Mel Gibson con cui ha avuto una storia d'amore durata un paio di anni.

Il primo incontro

Nadia ed Emanuele si sarebbero conosciuti in America, nel giugno 2021. Ma non a Los Angeles dove il Principe ha aperto un ristorante. «Una foto sui social di lei - scrive ancora Gente - li ritrae insieme ad amici comuni alla Salvation Mountain, coloratissima montagna artificiale nel deserto della California, meta di nomadi e hippie, su cui campeggia la scritta God is Love, Dio è amore. E chissà se quello tra Emanuele Filiberto e Nadia è amore. Oppure lo è stato».