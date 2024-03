Fabrizio Corona, party da sogno per i 50 anni: «Alla festa anche Belen e Nina Moric, le donne più importanti della mia vita»

Fabrizio Corona prepara la festa di compleanno da sogno per i suoi 50 anni. L'ex paparazzo ha organizzato un mega party al QI di Erbusco, locale dell'imprenditore Steven Basalari. Il 29 marzo prossimo Corona accoglierà i suoi ospiti in quella che ha definito “La festa più grande d'Italia”.

La festa divisa in due fasi

«Non faccio mai feste - ha detto Corona - ma ho scelto il locale più figo d'Italia».

La prima sarà una cena privata con 30-40 persone, dove insieme all'ex fotografo ci saranno anche i vecchi amori. «Ci saranno le più importanti della mia vita: ci saranno anche Belen, Nina Moric, la mia attuale fidanzata...», ha detto. Poi, il party vero e proprio, che scatterà dalla mezzanotte e mezza fino alle quattro del mattino. Una festa aperta a chiunque avrà voglia di partecipare. L'ingresso sarà di 10 euro.

«All'una poi avremo un tavolo centrale tutti noi e festeggeremo fino alle quattro del mattino - ha detto Corona - Ci sarà la nostra disponibilità per fare fotografie, video, divertirci. Sarò lì infatti per divertirmi a casa del mio amico Steven, non vengo mica per fare l'ospitata. Mi ubriacherò con moderazione, ci saranno tanti ospiti a sorpresa».