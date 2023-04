Fausto Brizzi e Silvia Salis, presto genitori: il dolce annuncio su Instagram. ​«Ti aspettiamo»

Si allarga la famiglia del regista Fausto Brizzi e la vicepresidente Coni, Silvia Salis che presto saranno genitori. La notizia è arrivata tramite social, con la fotografia di un'ecografia. «Ti aspettiamo», ha scritto Silvia, aggiungendo un cuoricino azzurro, piccolo indizio dell'arrivo di un maschietto.

Silvia è al quarto mese di gravidanza (come ha spiegato in una risposta ad un commento su Instagram) e diventerà mamma in estate. Per la dirigente sportiva sarà il primo figlio, mentre per il regista è il secondo. Brizzi infatti è anche il padre di Penelope Nina, 7 anni, avuta dall'ex moglie Claudia Zannella.

I due si sarebbero conosciuti nel 2018 e sembrerebbe che lui le abbia subito detto una frase rivelatasi profetica: «Io e te ci sposeremo». Così fu. E i due si sono giurati amore eterno ben due volte. Una prima volta nel novembre del 2020, in Campidoglio, in piena pandemia da Covid, con tanto di mascherina in plexiglass. Per le seconde nozze, invece, hanno scelto lo scenario da sogno delle Maldive.