Federica Pellegrini mostra il "viso" simpatico di Matilde. Lo scatto dolcissimo emoziona i fan

Dopo una vita da atleta, Federica Pellegrini oggi si mostra più leggera, più morbida e felice mentre si gode la sua nuova vita da mamma. Il 3 gennaio infatti, la Divina è diventata mamma per la prima volta: è nata Matilde, frutto dell'amore con il marito Matteo Giunta. Ma in famiglia ci sono anche quattro bulldog francesi ai quali la campionessa è molto legata. E durante le prime settimane da neomamma, Federica Pellegrini sta trovando un equilibrio tra gli animali di casa e la sua bimba. E lo dimostra anche l'ultimo scatto che la Divina ha pubblicato nelle sue Instagram stories che mostra ai suoi followwer il tenero e simpatico visino della piccola Matilde.

La piccola di casa Pellegrini-Giunta è ormai al centro delle attenzioni di mamma e papà.

Infatti, Federica Pellegrini in una delle sue ultime Instagram stories, ha ripreso con il suo cellulare il viso della piccola Matilde ma per proteggere la sua privacy ha posizionato davanti al viso della piccola un biscotto smile di pasta frolla al cioccolato. Uno scatto all'insegna della dolcezza che non è passato inosservato ai suoi follower. Se la piccola Matilde in questi giorni sta scoprendo il mondo, anche per Federica Pellegrini la nuova vita da mamma è tutta da scoprire.

Il parto non è stato facile per Federica Pellegrini. Infatti, Matteo Giunta ha raccontato durante un'intervista: «Il travaglio è stato, non lo nascondo, estenuante. Poi però, una volta nata la piccolina, è stato amore a prima vista». La Divina è pazza della sua bimba, tanto desiderata e arrivata proprio al momento giusto, con la carriera in vasca chiusa e il rapporto con Matteo sempre più solido.