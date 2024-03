Federica Pellegrini, Matteo Giunta culla Matilde con l'aspirapolvere: «Vedi il karma»

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati genitori della loro prima bambina Matilde, qualche mese fa, il 3 gennaio scorso, precisamente e, da quel momento in poi, sono una mamma e un papà impegnatissimi. La Divina posta spesso foto e video in cui è in compagnia del marito o della neonata, anche se, non la espone mai troppo sui social e, infatti, non ha mai mostrato il visino. Nelle ultime storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, Federica ha filmato Matteo che culla Matilde aiutandosi con... l'aspirapolvere e il motivo è presto detto.

La storia Instagram di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui riprende il marito Matteo Giunta che, in abbigliamento casalingo, culla la sua piccola Matilde. In una delle due mani, stringe anche l'aspirapolvere acceso che produce il classico "rumore bianco" che piace molto ai bambini. Federica, quindi, scrive: «Le piace il rumore dell'aspirapolvere... non avevo dubbi, con tutte le volte che l'ha sentito! Vai amore, vai!». Poi, l'ex nuotatrice ha aggiunto scherzosamente: «Vedi il karma... potevi lasciare il bastone attaccato, almeno mi passavi un po' casa».

L'amore tra Federica e Matteo

Federica Pellegrini ha sempre descritto il suo amore per Matteo Giunta come molto forte e travolgente e il loro bel rapporto si è anche visto durante la loro esperienza a Pechino Express.

I fan vogliono molto bene alla coppia perché i due sono anche davvero divertenti e amano scherzare l'uno con l'altra.