Federica Pellegrini mamma, i nonni Cinzia Lionello e Roberto al settimo cielo: «Matilde del nostro cuore»

Federica Pellegrini è rinata una seconda volta con la sua bambina Matilde. La Divina, infatti, d'ora in avanti comincerà una nuova vita nelle vesti di mamma e i suoi fan, come si legge sui social, sono sicuri che sarà da medaglia d'oro anche in questo.

La nascita della piccolina ha commosso il web, dai follower su Instagram agli utenti su Twitter: tutti aspettavano la bambina. Due persone, in particolare, però, non vedevano l'ora di conoscerla: i nonni Cinzia Lionello e Roberto Pellegrini.

Matilde Giunta è nata nelle scorse ore, il 3 gennaio precisamente, «Dopo due giorni complicati...», come scrive papà Matteo Giunta. Federica Pellegrini che stringe tra le braccia la sua prima figlia è l'immagine che, di recente, è stata più apprezzata sui social. Tutti hanno augurato alla Divina buona vita e in tanti non vedono l'ora che torni a casa dall'ospedale e cominci a documentare sui social le nuove avventure da mamma.

A casa, poi, ci sono i nonni Cinzia Lionello e Roberto Pellegrini ad attendere Matteo, Federica e Matilde e la nonna ha già decorato tutte le porte di ingresso. La mamma dell'ex nuotatrice, infatti, ha appeso diverse ghirlande di tessuto con orsetti o elefantini e ha pubblicato le foto sul proprio profilo Instagram, scrivendo: «Matilde del mio cuore». Così, ha fatto anche il nonno Roberto. Il fratello di Federica, invece, Alessandro Pellegrini, che è diventato zio, ha ripreso l'immagine del post parto e ha scritto semplicemente: «Meringa», aggiungendo un cuoricino.

Matilde è un nome che deriva dal germanico Mahthildis e significa: forte guerriera, del resto, come sarebbe potuto essere diversamente? Federica Pellegrini ha dimostrato, per anni, in vasca, di essere una combattente e in tanti sperano che la bambina abbia ereditato gli stessi geni dei genitori e che, tra qualche anno, possa fare emozionare tutti gli appassionati di nuoto.